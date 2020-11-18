  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
Aktüel

BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov: - "Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişi işini kaybetti ve istihdam oranı yüzde 17 daha azaldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:12:01 -
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, Gazze'nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti.

Gazze'deki durumun en acil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti.

Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı
Gündem

İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Bugüne kadar sosyal medya hesabından tek bir beğeni yapmayan komedyen Cem Yılmaz, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuna..
CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...
Gündem

CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı. Savaş, Gezi isyanının bir kumpas ve dış mihrak operasyo..
Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı
Dünya

Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeleri değiştirmesi sonrası hareketlenen ve bir türlü kendi içindeki çatışmaları bastıramayan Mısı..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay