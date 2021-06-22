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BM'den Filistin için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı
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Dünya BM'den Filistin için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı
Dünya

BM'den Filistin için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, işgal rejiminin Gazze saldırısında Filistin halkı üzerindeki yıkıcı etkiye dikkat çekilerek, yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:46:00 -
BM'den Filistin için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı

Dujarrec, "Bugünkü çağrı, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilerin erken iyileştirme ihtiyaçlarına ek olarak, 10-31 Mayıs arasındaki dönemde UNRWA tarafından Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan acil müdahale önlemlerini içeriyor." dedi.

Dujarrec, 164 milyon dolarlık yardım çağrısının UNRWA’nın 19 Mayıs’ta yaptığı ilk 38 milyon dolarlık acil yardım çağrısını da kapsadığına belirtti.

Siyonist işgal rejimi, Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta havadan, karadan ve denizden başlattığı saldırılar, Filistin direnişinin karılık vermesi sonucu 21 Mayıs'ta tek taraflı ateşkes yapmak zorunda kalmıştı.

Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehid olurken, bin 948 kişi yaralanmıştı.

 

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