  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BMD Başkanı Öncel: "Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli"
Ekonomi

BMD Başkanı Öncel: "Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli"

"Özellikle ‘mücbir sebep’ kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde olduğunun altını çizmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:20:05 -
BMD Başkanı Öncel: "Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli." ifadelerini kullandı.

Öncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk perakende sektörünün ilk dalgayı birçok ülkeye göre daha az hasarla atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak mart–mayıs dönemindeki tam kapanmada ‘yedek akçe’yi tüketen sektör henüz toparlanamadan ikinci dalga kısıtlamaları ile çok daha zor bir döneme girdi. ABD ve Avrupa’da olduğu gibi iflaslarla karşı karşıya kalmamak için hazırladığımız önlem paketini ikinci dalga ile birlikte kamuoyuna açıkladık, taleplerimizi ilgili bakanlıklara yazılı olarak da bildirdik. Kiralarla ilgili taleplerimiz net. Biz AVM’lerde ciro kirasına dönülmesini, cadde mağazalarında salgın bitene kadar yüzde 50 kira indirimine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını, zarar eden mağazaları tazminatsız boşaltmamıza imkân verilmesini, kiralamalarda KDV ve stopajın nisan sonuna kadar sıfırlanmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli, ancak organize perakende sektörünün beklentileri çok daha farklı. Özellikle ‘mücbir sebep’ kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Çok geç olmadan gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve markalarımıza yeniden nefes alma imkanı verileceğini umut ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrakçı'dan Patriot açıklaması: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Gündem

Bayrakçı'dan Patriot açıklaması: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında, "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız"..
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, hukuka aykırı bu..
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay