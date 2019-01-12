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BMC’nin stratejik üssünün temeli yarın atılıyor

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Sakarya Karasu’daki stratejik üssün temel atma töreni yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:44
BMC’nin stratejik üssünün temeli yarın atılıyor

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Sakarya Karasu’daki stratejik üssün temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:44
  1. Sakarya
  2. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani
  5. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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