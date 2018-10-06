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BMC’liler “Hep Birlikte Geleceğe” dedi

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 3. Tedarikçiler Genel Kurulu İzmir’de gerçekleştirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:55
BMC’liler “Hep Birlikte Geleceğe” dedi

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 3. Tedarikçiler Genel Kurulu İzmir’de gerçekleştirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen BMC Tedarikçiler Genel Kurulu, “Hep Birlikte Geleceğe” sloganıyla ve 450 firmanın 600’den fazla temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Kurula, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın yanı sıra, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir ve İcra Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BMC Genel Müdürleri de katıldı. İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir,  BMC’nin küresel ölçekte büyüyen yapısı ve gelecek projeksiyonu ile ilgili aktarımlarda bulunarak, firmanın gelecek dönemde gerçekleştireceği projeler ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Toplantıda, lansmanı yapılan yeni Kamyon Ailesi TUĞRA’ya dair bir de sunum yapıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:55
  1. İzmir
  2. BMC

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