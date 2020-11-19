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Aktüel BM, Yemen'deki ABD'li çalışanlarını Trump'ın Husileri terörist ilan etme ihtimaline karşı ülkeden çekti
Aktüel

BM, Yemen'deki ABD'li çalışanlarını Trump'ın Husileri terörist ilan etme ihtimaline karşı ülkeden çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 02:22:40 -
BM, Yemen'deki ABD'li çalışanlarını Trump'ın Husileri terörist ilan etme ihtimaline karşı ülkeden çekti

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki Amerikalı çalışanlarını Trump yönetiminin İran destekli Husileri terör örgütü ilan etme olasılığına karşı ülkeden çekti.

Foreign Policy'nin haberine göre, Yemen'deki Amerikalı BM çalışanları ve diğer yardım kuruluşlarında çalışan ABD'lileri Husilerin kontrolündeki Sana'dan geçici olarak farklı bir yere gönderildi.

Amerikalı BM çalışanlarının nereye gönderildiği belirtilmezken ülkedeki koşullara göre personelin tekrar dönebileceği ifade edildi.

BM'nin pazartesi gecesi çalışanlarına ABD yönetiminin Husileri terörist ilan etme ihtimali olduğuna dair bir mesaj gönderdiği kaydedildi. Husilerin terörist ilan edilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı bilinmediği için Amerikalı BM çalışanlarından Yemen'in kuzeyinden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

Foreign Policy, Trupm yönetiminin ABD yönetiminin Husileri terör örgütü ilan etme ihtimalini Trump'ın Suudi Arabistan'a görevinden ayrılmadan önceki "ayrılık hediyesi" olarak nitelendirdi.



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