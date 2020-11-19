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Aktüel BM raportörü Marin: "Belarus'taki kitlesel gözaltılar ve işkenceye dair yoğun haberlerden ciddi endişe duyuyoruz"
Aktüel

BM raportörü Marin: "Belarus'taki kitlesel gözaltılar ve işkenceye dair yoğun haberlerden ciddi endişe duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:23:09 -
BM raportörü Marin: "Belarus'taki kitlesel gözaltılar ve işkenceye dair yoğun haberlerden ciddi endişe duyuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) Belarus özel raportörü Anais Marin, Belarus'ta kitlesel gözaltılar ve işkenceye dair yoğun haberlerden ciddi endişe duyduklarını belirterek, yetkililere "barışçıl gösterilerde aşırı güç kullanımı" ve "yasa dışı misillemeler" için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapma çağrısında bulundu.

Marin, yaptığı yazılı açıklamada, "Barışçıl toplanma, düşünce ve ifade özgürlüğünün geniş çaplı ihlallerini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Ülkede, barışçıl protestocuların, insan hakları savunucularının, sivil toplum üyelerinin ve gazetecilerin güvenlik güçlerinin orantısız şiddet içeren ve görünüşte hukuka aykırı eylemlerine karşı korunmasız kaldığını vurgulayan Marin, 15 Kasım'da başkent Minsk ve ülke genelinde 1200 barışçıl protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

BM'nin farklı alanlarda görevli insan hakları uzmanlarının da imzası olan açıklamada Marin, güvenlik güçlerinin Minsk'teki "Ploshad Peremen" (Değişim Meydanı) adı verilen bölgede barışçıl protestoculara karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

- Bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından barışçıl protestolara katılanlara karşı işkence ve kötü muamelenin sıradan hale geldiğine işaret eden Marin, son günlerde ülkede meydana gelen kitlesel gözaltılar ve işkenceye dair yoğun haberlerden ciddi endişe duyduklarını kaydetti.

Marin, yetkililere "barışçıl gösterilerde aşırı güç kullanımı" ve "yasa dışı misillemeler" için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapma çağrısında bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.


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