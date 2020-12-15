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Aktüel BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı
Aktüel

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:28:58 -
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bugünkü oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamadı.

Libya krizine siyasi çözüm bulunması kapsamında düzenlenen forumda, sunulan tekliflerden herhangi birinin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul oyu şartının düşürülmesine ilişkin tekliflerin hiçbiri yeterli oy oranına ulaşamadı.

Katılımcıların 36'sı kabul şartı için aranan yüzde 75'lik oranın yüzde 61'e çekilmesi yönünde oy kullanırken, 14 üye ise bu sayının yüzde 66'ya düşürülmesini istedi. Yapılan oylamada 21 üye ise çekimser kaldı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 4 Aralık'ta telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamada Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ü oylamaya sunulmuş ancak bunların hiçbiri gerekli oy oranına ulaşamamıştı.

Bu nedenle UNSMIL, oylamada önerilerin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul şartının düşürülmesi için, yüzde 66 (katılımcıların üçte ikisi) ve yüzde 61 olmak üzere iki teklif sunmuştu.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

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