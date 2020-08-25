BM Koordinatörü Mladenov: "İsrail-BAE normalleşme anlaşması barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının barış ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra ekonomik fırsatlar da yaratabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, İsrail ve BAE normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın bölgedeki dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Mladenov, ''Anlaşma, Orta Doğu ve dünyanın Kovid-19 salgını ve radikalleşmenin getirdiği tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde işbirliği için yeni fırsatlar sağlıyor, barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak.'' dedi.

Mladenov, anlaşmanın tüm taraflara İsrail-Filistin sorununun çözümü için anlamlı müzakerelere yeniden yapıcı bir şekilde katılmaları için ilham vermesini temenni etti.

- ''İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgesel barış tamamlanamaz''



Öte yandan Gazze'nin İsrail ile büyük bir gerilimin eşiğinde olduğuna da dikkati çeken Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'nın ise politik ve ekonomik baskı altında kırılma noktasında olduğunu söyledi.

Mladenov, ''İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgesel barış tamamlanmayacak.'' dedi.



