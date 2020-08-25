  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Koordinatörü Mladenov: "İsrail-BAE normalleşme anlaşması barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak"
Aktüel

BM Koordinatörü Mladenov: "İsrail-BAE normalleşme anlaşması barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:25:30 -
BM Koordinatörü Mladenov: "İsrail-BAE normalleşme anlaşması barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının barış ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra ekonomik fırsatlar da yaratabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, İsrail ve BAE normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın bölgedeki dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Mladenov, ''Anlaşma, Orta Doğu ve dünyanın Kovid-19 salgını ve radikalleşmenin getirdiği tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde işbirliği için yeni fırsatlar sağlıyor, barış ve ekonomik fırsatlar yaratacak.'' dedi.

Mladenov, anlaşmanın tüm taraflara İsrail-Filistin sorununun çözümü için anlamlı müzakerelere yeniden yapıcı bir şekilde katılmaları için ilham vermesini temenni etti.

- ''İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgesel barış tamamlanamaz''

Öte yandan Gazze'nin İsrail ile büyük bir gerilimin eşiğinde olduğuna da dikkati çeken Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'nın ise politik ve ekonomik baskı altında kırılma noktasında olduğunu söyledi.

Mladenov, ''İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgesel barış tamamlanmayacak.'' dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı