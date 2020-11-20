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Aktüel BM insan hakları uzmanları İsrail'in Filistinli Bedevi topluluğunun evlerini yıkmasını kınadı
Aktüel

BM insan hakları uzmanları İsrail'in Filistinli Bedevi topluluğunun evlerini yıkmasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 01:01:27 -
BM insan hakları uzmanları İsrail'in Filistinli Bedevi topluluğunun evlerini yıkmasını kınadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail tarafından Ürdün Vadisi’nde yer alan Kirbet Humsa’daki Filistinli Bedevi topluluğunun evleri ve mülklerinin yıkılmasını kınadı.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM insan hakları uzmanı Balakrishnan Rajagopal yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Kasım ayı başlarında, 41 çocuk dahil en az 73 Kirbet Humsa sakini yerlerinden edildi. Çadır evler, hayvan barınakları ve güneş panelleri dahil 75'ten fazla yapı yıkıldı." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Bedevi cemaatinin "yaşayan yapılarının", askeri bir ateş bölgesinde yasadışı olarak inşa edildiği için yıkıldığını iddia ettikleri belirtilerek, işgalci güç İsrail'in Filistinlilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki izinsiz inşa edilen evlerini ve yapılarını rutin olarak yıktığı anımsatıldı.

Ürdün Vadisi’nde yer alan Kirbet Humsa’daki Filistinli Bedevi topluluğunun evlerinin ve mülklerinin yıkılmasının kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

”İsrail'i işgal altındaki topraklardaki mülk yıkımlarını derhal durdurmaya, eylemlerini uluslararası insani yardım ve insan hakları yükümlülüklerine kesinlikle uygun olmasını sağlamaya ve koruma altındaki nüfusu yerinden etmek yerine onlara koruma sağlamaya çağırıyoruz."

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi yerle bir etmişti.






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