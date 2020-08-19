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Aktüel BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli"
Aktüel

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:44:27 -
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli"
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