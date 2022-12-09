BM Genel Merkezi’nde fotoğraf sergisi açıldı
Istanbul Photo Awards 2022'nin üçüncü sergisi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin himayelerinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde açıldı.
Yeni Akit Ankara
Istanbul Photo Awards 2022'nin üçüncü sergisi BM Genel Merkezinde açıldı. Serginin açılışı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Murat Solak'ın katılımıyla yapıldı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, Türk Amerikan toplumundan davetliler ve yabancı gazetecilerin katıldığı açılışta, "Seri Spor" dalında, dövüş sporuna hazırlanan Taylandlı çocukların hikaye serisiyle üçüncü olan Alain Schroeder de hazır bulundu.
Ödül alan fotoğraflar Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 23 Aralık tarihine kadar sergilenecek.