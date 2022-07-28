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Siyaset BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki! “Sorumsuzluk ve skandal!”
Siyaset

BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki! “Sorumsuzluk ve skandal!”

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret etmesine AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tunç, “Ermenistan programında sözde soykırım anıtını ziyaret etmesi sorumsuzluk ve skandaldır”

Yeniakit Publisher
2022-07-28 14:20:00 -
BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki! "Sorumsuzluk ve skandal!"

YENİ AKİT  ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret etmesine AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı @abdulla_shahid ’in Ermenistan programında sözde soykırım anıtını ziyaret etmesi sorumsuzluk ve skandaldır. BM Genel Kurulu Başkanlığı adil, tarafsız, hukuka uygun davranmayı gerektirir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi kabul edilemez. BM’nin en üst karar organını temsil, sorumluluk ve dikkat gerektirir. BM müktesebatına ve uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmayan @abdulla_shahid ’i kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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