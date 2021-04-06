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Siyaset BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş 'darbe' çıkışı: Ben başkan olduğum sürece...
Siyaset

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş 'darbe' çıkışı: Ben başkan olduğum sürece...

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 16:37:00 -
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş 'darbe' çıkışı: Ben başkan olduğum sürece...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı yapan tarihteki ilk Türk olan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye, BM çalışmalarının güçlü bir destekçisi ve büyük bir BM mevcudiyetine ev sahipliği yapıyor. İstanbul, bölgesel BM merkezi konumunda" diyen Bozkır, Çavuşoğlu ile BM Genel Kurul çalışmalarını ve BM gündemindeki konuları ele aldı.

BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'deki diğer BM ajanslarının temsilcileriyle de bir araya gelen Bozkır, "BM personeli, dünyanın dört köşesinde, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği halinde görev yapıyor, BM'nin çalışma alanlarında üye ülkelere destek veriyor" dedi.

Bozkır ayrıca, "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak." ifadelerini kullandı.

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