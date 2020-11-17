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Aktüel BM: Etiyopya-Sudan sınırında büyük bir insani kriz kapıda
Aktüel

BM: Etiyopya-Sudan sınırında büyük bir insani kriz kapıda

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:36:55 -
BM: Etiyopya-Sudan sınırında büyük bir insani kriz kapıda

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın kuzeyindeki askeri operasyon nedeniyle her gün ortalama 4 bin Etiyopyalının Sudan'a geçtiğini belirterek büyük çaplı bir insani krizin ortaya çıkmaya başladığı uyarısı yaptı.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 27 binden fazla kişinin Sudan'a geçtiğini söyledi.

Baloch, çatışmadan kaçanların uzun yolculuklara katlandığını, yanlarına çok az şey alarak yollara düştüğünü ve insani yardım ihtiyacının her geçen gün katlanarak arttığını aktardı.

10 Kasım'dan bu yana her gün ortalama 4 bin kişinin sınırı geçtiğini dile getiren Baloch, "Binlerce mülteci Tigray'da devam eden çatışmalardan ötürü kaçarken, BMMYK, büyük çaplı bir insani krizin ortaya çıkmaya başladığı uyarısını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Baloch ayrıca Tigray'da elektrik, telefon ve internet erişiminin olmaması, yakıt ve nakit para kıtlığının insani yardım çalışmalarını sekteye uğrattığına işaret etti.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

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