0553 313 94 23

BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılın "en kötü bütçe krizi" ile karşı karşıya oldukları ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağı uyarısı yaptı.

08 Ekim 2019 Salı 23:00
BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya oldukları ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Guterres, BM üyesi 193 ülkeye gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

BM bütçesinin 230 milyon dolar açık verdiğini ve ay sonu itibarıyla tükeneceği uyarısında bulunan Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olduklarını ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağını söyledi.

BM üyesi 193 ülkeden sadece 129'u örgüte yıllık ödemesini yaparken, ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlaması beklenen ABD de yer alıyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 23:00
  1. BM
  2. bütçe
  3. Antonio Guterres
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • Ben DenizBen Deniz14 dk önce
    Birde pr veriyoruz bu BMye?Ne işe yarar bu BM. Derhal çıkış verip terkedelim. Batıyormuş zaten. Allah acilinden versin
  • Orhan Orhan 1 sa önce
    Hepsini abd ödesin. Zaten BM.abd ye caliyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız Brexit İngiltere'yi borç batağına sokar
  1. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
  2. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
  3. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
  4. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
  5. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
  6. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
  7. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
  8. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
  9. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
  10. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
  11. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
  12. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
  13. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
  14. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
  15. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
  16. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
  17. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
  18. Metrobüs arızası seferleri aksattı
  19. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
  20. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
  21. Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar..
  22. Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
  23. ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken..
  24. Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah..
  25. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan..
  26. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
  27. Türkiye, ABD'ye 'sınırsız havada..
  28. Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
  29. MSB'den "güvenli bölge" paylaşımı
  30. Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge'..
Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı