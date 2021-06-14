BM açıkladı: Afganistan’da ilçe merkezlerinin yüzde 65’i Taliban’ın kontrolünde

Afganistan'a dair Birleşmiş Milletler (BM) raporları ve sahada yaşanan son gelişmeler, ülkedeki ilçe merkezlerinin yüzde 65'inin Taliban elinde olduğunu ortaya koydu.

BM'nin 1 Haziran tarihinde yayınladığı rapora göre Taliban, ülkedeki ilçe merkezlerinin yüzde 57'sini kontrol altına tutuyor.

Yaklaşık 420 ilçesi bulunan Afganistan'da bu oran, Taliban'ın yaklaşık 240 ilçe merkezini elinde bulundurduğuna işaret ediyor.

Son dönemde ele geçirilen ilçeler

Raporun kaleme alındığı ve yayınlandığı dönemin ardından ülke genelinde Taliban saldırılarında artış yaşandı.

ABD ile 29 Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması ile ülke genelinde saldırılarının şiddetini azaltan Taliban, 1 Mayıs tarihinin gelmesiyle kapsamlı saldırılara tekrar başladı.

ABD, 1 Mayıs tarihinde ülkeden tamamen çekileceğini taahhüt etmiş, ancak daha sonra bu tarihi Eylül 2021'e ertelemişti.

Taliban ise bu kararın ardından savaşın şiddetini artıracağını, il ve ilçe merkezlerini tekrar hedef almaya başlayacağını bildirmişti.

Bu kapsamda 1 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 35 ilçe merkezinin daha Taliban tarafından kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Bununla beraber ülke genelinde Taliban kontrolünde olan ilçe merkezi sayısı 275'e yükselmiş durumda.

Böylece, ülkedeki ilçe merkezlerinin yaklaşık yüzde 65'i Taliban elinde bulunuyor. Bölge kaynakları, ülkenin kırsal alanlarında Taliban kontrolünün yüzde 70'i aştığı görüşünde.