BM açıkladı: 2025 yılında göç yolunda en az 7 bin 667 kişi can verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında IOM'nin hazırladığı son raporu kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılında dünya genelindeki göç yollarında en az 7 bin 667 kişi yaşamını yitirdi ya da kayıplara karıştı.

Dujarric, özellikle deniz rotalarının göçmenler için en tehlikeli yollar olduğunu belirterek, Akdeniz ve Atlantik rotalarındaki bilançonun ağırlığına dikkat çekti.

DENİZDEKİ CAN KAYIPLARI KORKUTUCU BOYUTTA

Açıklanan rakamların detaylarına göre, 2025'te Akdeniz'de en az 2 bin 185, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotasında ise 1214 kişi hayatını kaybetti.

Ancak arama kurtarma çalışmalarının sınırlı kalması nedeniyle, gerçek can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

2024 yılındaki 9 bin 200 kişilik kayıp sayısına kıyasla bir düşüş yaşandığını belirten Dujarric, bu gerilemenin özellikle Amerika kıtasındaki tehlikeli rotaları deneyen insan sayısının azalmasından kaynaklandığını ifade etti.