Bloomberg tescilledi: Trump’ın İran kumarı Amerikan hegemonyasını bitirdi
Küresel zorba ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri harekat, Washington için tam bir stratejik bozguna dönüştü. Bloomberg’in analizine göre, Trump’ın "zafer" çığlıkları düşürülen ABD uçaklarının gölgesinde kalırken; dize getirilemeyen İran direnişi, Rusya ve Çin gibi rakipleri cesaretlendirerek Amerikan hegemonyasına ağır bir darbe vurdu.
Donald Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü askeri kampanya ve ardından gelen "kırılgan" ateşkes, ABD’nin küresel karizmasını yerle bir etti. Bloomberg tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, Washington’ın askeri üstünlüğüne rağmen İran rejimini teslim olmaya zorlayamaması, "Amerikan yüzyılının sonu" yorumlarını beraberinde getirdi. Diplomatik kaynaklar, Trump’ın plansız ve sert hamlelerinin ABD’yi rakipleri nezdinde "kağıttan kaplan" konumuna düşürdüğünü vurguluyor.
RAKİPLER GÜÇLENİYOR, İTTİFAKLAR ZAYIFLIYOR
Pekin ve Moskova'nın, ABD'nin askeri üstünlüğüne rağmen İran rejimini dize getirememesini dikkatle izlediği belirtildi.
Kaynaklar, Trump'ın harekatının İran'ı teslim olmaya zorlayamadığını, aksine ABD'nin rakipleri nezdinde güç kaybettiği imajını pekiştirdiğini ifade etti.
Öte yandan, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileri ve ittifaktan ayrılma tehditleri, Batı bloku içindeki savunma bağlılığına dair kalıcı şüpheler uyandırdı.
ASKERİ KAYIPLAR ZAFER SÖYLEMİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Trump'ın "zafer" ilan eden açıklamaları, çatışmalar sırasında düşürülen ABD uçakları ve yaşanan askeri kayıplar nedeniyle kamuoyunda sorgulandı.
Uzmanlar, Trump'ın son tarihten önce İran'ı "ortadan kaldırma" tehditlerini artırmasının stratejik bir hata olduğunu ve gerilimin tırmanmasının Washington'ın diplomatik hareket alanını daralttığını vurguladı.
