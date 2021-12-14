‘Blizzak LM005’ ıslak-karlı zeminde frenleme ve tutunmada sınıfının en iyisi

ONUR YILMAZ

20 bin otomobil sürücüsünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgulayan bir anket sonucunda geliştirilen Blizzak LM005, Nano Pro-tech isimli yüksek oranda silika içeren yeni hamur bileşimi ve bu bileşenle uyumlu iyileştirilmiş bir lastik sırtı tasarımı ile lastiğin kış mevsimine ait farklı iklim şartlarında, özellikle de kar, buz ve ıslak zemin üzerinde güvenlik ve araç hakimiyeti açısından üstün bir denge sunacak şekilde geliştirildi. Daha önce, bağımsız test kuruluşu TUV tarafından yapılan testlerde etkileyici bir performans sergileyen Blizzak LM005, Auto Bild, ADAC, Auto Zeitung, Auto Motor & Sport ve Auto Express dergilerinin değerlendirmesinde de ıslak/karlı zemin frenleme ve yol tutuşunda sınıfının en iyisi oldu.

Patlasa da yol almaya devam ediyor

Blizzak LM005’de kullanılan hamur, düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini koruyarak kış mevsimine ait tüm şartlarda daha iyi bir yol tutuşu, çekiş gücü ve sabit performans özellikleri sergiliyor.

Islak zemin performansındaki mükemmel sonuçlarını lastik etiket değerine de yansıtan model, ayrıca otomobille seyir halindeyken lastik patlasa da yol almasını sağlayan yeni nesil Driveguard RFT teknolojisine de sahip.