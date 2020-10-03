Kitap al | Türkiye kitap okuma oranı en düşük ülkeler arasında yer alıyor. Buna rağmen hiçbir şey anlatmayan, internet ve televizyonlar sayesinden şöhret olan kişilerin yazdığı (!) kitaplar yok satıyor. Kitap okumak kadar kaliteli eserleri okumak da son derece önemli. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara ‘kitap oku’ telkinlerinde bulunmaktansa, kitabın hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak gösterilmesi gerekiyor. Bu sebeple bebeklikten itibaren kitap dolu bir ev oluşturmak çok kıymetli. Elbette kitapları süs diye raflara dizmek değil elinize kitap alıp okuyarak evlatlarınıza ilk ve en önemli örneği gösterebilirsiniz. Peki, Bkm kitap üyeliği ücretli mi?

Bkm kitap yayınevi

Bkm kitap; mağazaları ve internet sitesiyle kitap, kırtasiye, oyuncak satıyı yapan firmalardan biridir.

Bkm kitap üyelik ücretli mi?

Bkm Kitap’tan alışveriş yapmak isteyenler siteye üye olabilir. Bkm kitap üyeliği için bir ücret ödemenize gerek yok. Üye olmak için bkmkitap.com adresine giriş yapmanız ve sağ üst köşedeki üye ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfadan istenilen bilgileri doldurarak üye olabilirsiniz.

Bkm kitap sipariş takibi

Bkm kitap internet sitesinden ya da uygulamadan alışveriş yapanlar siparişlerinin durumlarını merak ediyor. Bkm kitap üye girişi yaptıktan sonra hesabım sayfanızdan siparişinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Bkm kitap yükle

Pek çok kişi mobil cihazlarına indirdiği uygulamalarla işlemlerini yapmayı tercih ediyor. Bkm Kitap uygulamasını ücretsiz olarak Play Store veya App Store’dan indirmeniz mümkün. Uygulamalar sayesinde kampanyalardan, saatlik dev indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Bkm kitap iletişim

Bkm Kitap siparişlerinizle ilgili detayla bilgi edinmek için hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 arasında 0850 255 0 256 nolu telefonu arayabilirsiniz.

En yakın Bkm kitap mağazası nerede?

Bkm kitap alışveriş sitesi yerine mağazadan alışveriş yapmak isteyenler en yakın şubenin nerede olduğunu araştırıyor. Bunun için Bkm kitap internet sitesi veya uygulamasına göz atabilirsiniz.

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Bkm kitap indirim kodu

Online kitap alıcıları sık sık internette kampanya kodlarını araştırıyor. Bkm Kitap’ta yapılan indirimler, kampanyalar üyelere mail ve sms yoluyla bildiriliyor. Ayrıca uygulama kullanıyorsanız bildirimlerle kampanyalarla sıcağı sıcağına haberdar olabilirsiniz.