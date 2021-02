‘Bizi yolumuzdan çeviremeyecekler’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdeddin Köşkü’nden Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, bu projenin mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacağını dile getirerek, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını ifade etti. Ulaşımın ülkenin kalkınmasını ve büyümesini hızlandıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları dile getirdi:



En çok dalga geçenler kullanıyor



“Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip ‘buraya uçak mı indireceksiniz?’ diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp ‘buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?’ diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip ‘buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?’ diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes’e, rahmetli Demirel’e, rahmetli Özal’a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi ülkemize kazandırdık.”



Kalbi mühürlü olan anlayamaz



2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceklerini yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için mücadele ediyoruz. Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye’nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz, ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye’yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız.”