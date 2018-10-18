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'Bizi sokaklardan kurtarın'

Onlarla zaman zaman trafikte karşılaşıyor ve öfkeleniyoruz. Bir çoğumuz onları gördüğünde tedirgin oluyor. Hemen hepimizin ortak noktası ise bir önyargımızın olması. Yaşamdan hikayelerde bu haftaki konuklarımız ‘’Kağıt Toplayıcıları.’’

18 Ekim 2018 Perşembe 12:40

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Kudret Duran. 35 yıldır kağıt toplayıcılığı yapıyor. 57 yaşında. Geçirdiği bir kazadan dolayı sağ bacağını aksayarak kullanıyor. Yüzde 58 ‘’Engelli’’ raporuna sahip. Gününün büyük bir kısmı kağıt toplamakla geçiyor. Bir günde en fazla 30 lira kazanıyor. Evi ve ailesi yok. Çoğu zaman sokakta, kağıt topladığı arabasının içinde yatıyor. İnsanların onlara önyargı ile yaklaşmasından dolayı büyük üzüntü yaşıyor. Tek isteği ise başını sokabileceği bir ev. Kendisine yetkililer tarafından yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

Kudret Duran’ın sokaklardan arkadaşı Kadir Fidan’da kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Eşinden yıllar önce ayrılmış. Çocuklarına ulaşamıyor. Duran da on yılı aşkın süredir “Kağıt Toplayıcılığı” yapıyor. Bize sokakların tehlikelerini anlatıyor. Onunda bir evi yok. En yakın arkadaşı Kudret Duran ile birlikle sokakları paylaşıyor. O da arkadaşı Duran gibi, sokaklardan ve yaşadığı zorluklardan kurtulabilmek için uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:40
  1. Taha Emre ÖZDEMİR
  2. Kağıt toplayıcılar

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