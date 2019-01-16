



İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak olmalarını haksızlık olarak gördüklerini söyledi.

Ahmet Taşyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçını Ümraniye Belediyesi Stadı'nda oynayamayacakları için haksızlığa uğradıklarını ancak her şeye rağmen mücadelenin keyfini çıkaracaklarını belirtti.

Fenerbahçe ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını vurgulayan Ahmet Taşyürek, "Ümraniyespor son zamanlarda ilkleri yaşıyor. Fenerbahçe ile de ilk kez mücadele edeceğiz. Ancak sahamızda oynayamayacağımız için camia olarak üzgünüz. Yayıncı kuruluş maçın akşam oynanmasını talep etmiş. Işıklandırmamız eksik olduğu için karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alındı. Bu durumdan dolayı taraftarımız kızgın ve üzgün." ifadelerini kullandı.

Bu tür maçlara hazırlanırken motivasyon sorunu yaşamadıklarını belirten 46 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız ilk kez böyle büyük bir camiayı kendi stadında izlemek istiyordu. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bundan önceki turda Galatasaray da Medipol Başakşehir de ışıklandırması olmayan sahalarda maça çıktı. Bu, nedense hep bize denk geliyor. Sağlık olsun. Biz maçın keyfini çıkarmaya çalışacağız. Ben daha çok, sonrasında oynayacağımız Altay müsabakasını düşünüyorum. İster istemez bu tür maçlara oyuncular motive oluyor. Elimizden gelen yapacağız."





- "Fenerbahçe için tek çıkış noktası kupa"





Ahmet Taşyürek, sarı-lacivertli rakiplerinin ligdeki konumun dolayı kupaya daha fazla odaklanacağına inandığını aktardı.

Avrupa kupalarına katılmanın en kısa yolunun Ziraat Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumundan dolayı kupa onlar için tek çıkış noktası. Bizim adımıza zor ama onlar adına artı bir durum. Fenerbahçe her zaman şampiyonluklara, başarılara alışmış bir camia. Bulundukları durumdan çıkmak için kupaya konsantrasyonları daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taşyürek, iki kulvarda yarışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz en uç noktayı hedefliyoruz. Fenerbahçe'yi eleyerek bir tur geçmenin bize neler kazandıracağını biliyoruz. Spor Toto 1. Lig'de de şampiyonluk yarışı veriyoruz. Kadro mühendisliğini iyi yapmaya çaba gösteriyoruz. Bir sonraki aşamanın hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.





- Emircan: "Neredeyse iki maçı da deplasmanda oynayacağız"





Ümraniyesporlu futbolcu Emircan Altıntaş, son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacakları iki maçta da kendilerini deplasmanda hissedeceklerini aktardı.

İlk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi amaçladıklarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'yi Ümraniye'de ağırlamak isterdik. Bizim için şanssızlık oldu. Taraftarlarımızın böyle büyük bir maçta yanımızda olmasını isterdik. İlk maç deplasmanda gibi olacak. Neredeyse iki maçı da deplasmanda oynayacağız. Tur için şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Genç kanat oyuncusu, Spor Toto 1. Lig'in tecrübeli takımlarından biri olduklarını belirterek, "Keyifli bir kamp dönemi geçirdik. Ligin ikinci yarısı zor geçecek. İlk yarıya kötü başlasak da sonra güzel bir çıkış yaptık. Play-off potasındayız. Hedefimiz ilk iki sırada olmak." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısındaki hedefleri ve kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Emircan, "Takımıma katkı sağladığım sürece mutlu oluyorum. Genelde hedef koymam. Eğer hedef dersek, sezon sonuna kadar 10 golü hedefliyorum. Kariyer planlamamda önce Süper Lig, ardından milli takım var. Daha sonra Cengiz Ünder gibi ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.



