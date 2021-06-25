Biz "bu kızda bir travma var" demiştik, şimdi kendi anlattı! Feminist Feyza Altun'dan istismar itirafı

Genelde sosyal medyada kadınlara hakaret ederek zinayı meşrulaştıran sözlerle anılan feminizm savunucusu CHP'li Feyza Altun, bu kez bir cinsel istismar olayıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda #erkeklernedenaldatır etiketiyle yaptığı bir paylaşımda ev işleri yapan kadınları çamaşır şuyu kokmakla ve ‘dırdır’ yapmakla eleştirip erkeğin aldatmasının haklı olduğunu savunan Feyza Altun, şimdi 7 yaşından 12 yaşına kadar bir akrabası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

Yaptığı feminist propaganda ile kadınları yönetmeye kalkışan ve toplumun manevi değerlerini hedef alan Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç isimli akrabası tarafından istismara maruz kaldığını belirterek "12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yapmadı. Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11/12 yaşındayım." dedi.

Ses kaydı iddiası

İstismar olayıyla ilgili elinde bir ses kaydı olduğunu ve bunu yayınlamak için adli tıp raporunu beklediğini ifade eden Altun, "Ses kaydında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüz yüze görüşelim.” ifadelerini kullandı.

"Senelerce terapi gördüm"

Altun, yaşadığı bu olaydan dolayı senelerce pskolojik terapi gördüğünü belirterek "Hala yazarken elim ayağım titriyor. Ben ona aynı acıyı yaşatacağım çünkü tek isteğim pişmanlık görmekti, özürdü. Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin." şeklinde paylaşımda bulundu.