Bitlis’te yollar kapandı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Bitlis-Baykan kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Kararın ardından yolda bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bitlis Valiliği tarafından akşam saatlerinde kapatılan Bitlis-Baykan yolunda ağır tonajlı araçların geçişine geçici süre ile izin verilmemesi üzerine yol kenarında bekletilen araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
Bitlis-Baykan yolunda ağır tonajlı bazı araçların yol ortasında beklemesinden kaynaklı küçük araçlar da beklemek zorunda kaldı. Yolun küçük araçlara uygun hale getirilmesi için yetkililerden yardım bekleyen bazı sürücüler, çektikleri videoları da sosyal medya üzerinden paylaştı.