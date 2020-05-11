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Aktüel

Bitlis'te bir köy, Tatvan ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:07:24 -
Bitlis'te bir köy, Tatvan ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezde bir köy, Tatvan ilçesinde de bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün saat 24.00'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Tatvan'da ise 300 Evler Havaalanı Caddesi küçük konutlar mevkisindeki bir apartmanın, saat 24.00'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, apartmanda ikamet eden vatandaşların, dairelerinden ve apartmandan giriş çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Köy ve apartmanda ikamet eden ve görev devam zorunluluğu bulunan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personelin kararlardan muaf sayılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

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