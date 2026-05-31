Bitlis'te baharın müjdecisi: 'Çokgözlü Mavi' kelebeklerden görsel şölen
Bitlis'te baharın müjdecisi: 'Çokgözlü Mavi' kelebeklerden görsel şölen

Amine Karahasanoğlu
Bitlis'te baharın müjdecisi: 'Çokgözlü Mavi' kelebeklerden görsel şölen

Havaların ısınmasıyla doğanın hareketlendiğini Bitlis'te, kentin eşsiz bitki örtüsüne renk katan "Çokgözlü Mavi" kelebekleri doğaseverlere ve fotoğrafçılara unutulmaz manzaralar sunmaya başladı.

Mevsim normallerine ulaşan sıcaklıklarla beraber Bitlis ve çevresinde bitki örtüsü uyanışa geçti. Bu uyanışın en güzel simgelerinden olan binlerce kelebek, kentin ovalarını ve kırlarını adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yeşil alanlarda, göz alıcı mavi kanatlarıyla dikkat çeken "Çokgözlü Mavi" (Polyommatus icarus) kelebeklerinin çiçeklerden beslenirken sergiledikleri zarif anlar kameralara yansıdı.

Mavi kelebekler (Lycaenidae) ailesinin bir üyesi olan ve yaşam alanı olarak sıklıkla korunga ile yonca gibi bitkileri tercih eden bu tür, yalnızca estetik güzellikleriyle değil, doğadaki işlevleriyle de öne çıkıyor. Ekosistem için arılar kadar hayati bir rol taşıyan kelebeklerin, bitkiler arasındaki tozlaşmayı sağlayarak tarımsal verimliliğe ve biyolojik dengenin korunmasına büyük katkı sunduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

 

Tatvan kırsalından Nemrut Kalderası'na uzanan geniş bir alanda doğa ve makro fotoğrafçılığıyla ilgilenenler, bölgenin bu gizli kalmış ekolojik hazinelerini belgelemek için bölgeye akın ediyor. Baharla birlikte Bitlis'in doğasına hayat veren bu narin canlılar, hem karadan hem de havadan kaydedilen eşsiz görüntülerle bölgenin biyolojik zenginliğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

