Bitlis'te 3 ev karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev için karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 mahallede 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Taşlıpınar, Yenikent ve Kültür mahallelerinde birer ev olmak üzere toplam 3 ev geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak."