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Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Bitlis Eren Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:35:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreBitlis Eren Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak. Detaylı bilgi Bitlis Eren Üniversitesi www.beu.edu.tr adresinde mevcut. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür. 

GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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