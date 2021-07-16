Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 19 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreBitlis Eren Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak. Detaylı bilgi Bitlis Eren Üniversitesi www.beu.edu.tr adresinde mevcut. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmekte. Postadaki gecikmelerden Bitlis Eren Üniversitesi sorumlu değildir.
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