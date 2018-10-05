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Bitkisel ürün alanında markalaştı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kalite standardına uygun bitkisel ürün alanında markalaşma kararı aldı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:51
Bitkisel ürün alanında markalaştı

Markalaşma kararı alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 ürünü “Fitomer” markasıyla satışa sundu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, Fitomer markası altında çörekotu yağı, tatlı badem yağı, susam yağı, kabak çekirdeği yağı, sarı kantoron yağı ve zeytinyağlı kudret narı olmak üzere 6 çeşit ürünün yer aldığını söyledi.

Kartal, “Doğal Bitkisel yağları kullanırken; tağşiş yapılmamış ve doğru ürünü doğru miktarlarda kullanmak gerekir. İçerik bakımından en üst kalitede, ve doğru üretim teknikleri ile kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:51
  1. Fitomer
  2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  3. Bezmialem
  4. Murat Kartal

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