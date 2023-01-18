Bitirilmeyen hattın açılışını yapmışlardı... Skandal görüntüler

6 Ocak 2023'te İBB tarafından yolcuların hizmetine açılan 'M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde, gerekli alt yapı çalışmalarının henüz tam anlamıyla bitirilmediği görülüyor. Yürüyen merdivenlerin çalışmadığı İmes istasyonunda tavanın sıvalarının dahi yapılmadığı görüntülere yansıdı.

İBB: Tamamen inşa edildi

Anadolu Yakası’nın 3. metro hattı olan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'nın tamamının inşa edildiği iddia edilmişti.

Yapımına Şubat 2016'da AK Parti yönetimindeki İBB tarafından başlanan hattın yüzde 70'lik kısmı Temmuz 2019'a kadar bitirildi. Kalan %30'luk bölümünü 4 yılda tamamlayamayan İmamoğlu'nun açılış şovu yapması dikkat çekmişti.

Olayı daha ilginç kılansa, İBB iştiraklerinden olan Metro İstanbul'un internet sitesinde M8 metro hattının istasyonlarının tamamen inşa edildiği ifadesinin yer alması oldu.

Açılışı yapılan hat tamamlanamadı

Geçtiğimiz günlerde de söz konusu metro hattının bazı duraklarında giriş-çıkışların hala kapalı, birçok asansörün kullanılamadığı ve inşaat halinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, altılı masadan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu da eşlik etmişti.

"Durma işi nasıl oluyor?"

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl durduğunu sorarken Meral Akşener de şaşırmış gibi davranıp, "Aynı Paris'teki gibi ha" sözlerini sarf ederek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemi sanki ilk defa görmüş gibi göstermeye çalışmıştı.

İşte 3'lü arasında geçen o çok tartışılan diyalog;

Kılıçdaroğlu: Durma işi nasıl oluyor?

İmamoğlu: Otomatik

Akşener: Aynı Paris'teki gibi ha