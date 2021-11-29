Bitcoin'de yükseliş tuzağı! Bu seviye çok önemli

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da koronavirüs Omikron varyantı tespit edilmesi tüm finansal piyasaları olduğu gibi kripto para piyasasını da etkiledi.

Bilim insanlarının yeni varyantla ilgili ciddi uyarılarda bulunmasıyla dünya genelinde riskli görülen varlıklardan kaçış başladı. Bu kaçıştan Bitcoin de nasibini aldı.

Söz konusu varyantla ilgili açıklama yapılmadan önce 59.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin haftasonu 54.000 doların altını gördü.

Güncel olarak 56-57 bin bandında hareket eden Bitcoin'in yükseliş trendine girmesi için 58 bin dolar ve üzerinde kalıcı mumlar bırakması gerekiyor.