Bitcoin erimeyi sürdürüyor!

ABD Bölge Yargıcı Robert Scola, internet üzerinde Oxymonster da olarak bilinen ve dark web üzerinden Bitcoin karşılığında uyuşturucu satan Gal Valleriusa 20 yıl hapis cezası verdi. Valleriusun şu ana kadar uyuşturucu karşılığında 700 bin dolar değerinde

Bitcoin ve Bitcoin Cash kazandığı belirtilirken, 20 yıllık hapis cezasının yanında ayrıca, söz konusu kripto para birimlerine devletin erişim sağlayabilmesi için gerekli şifreleri de sağlayacağı vurgulandı.

DHA'nın haberine göre gelişmelerin ardından 112 milyar 625 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.23lük bir düşüşle 6,496 dolara geriledi.

Bitcoindeki düşüş eğilimi piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de görülürken, yüzde 1.42 ile en çok Stellar geriledi.

Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 77si geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 7.56 ile 72nci sıradaki Digitex Futures öncülük etti. Artanlar arasından ise yüzde 65.92 ile en çok 56ncı sıradaki Ravencoin yükseldi.

Genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 2 milyar dolar düşerek 209 milyar 922 milyon dolara geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin piyasanın yüzde 53.7sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 0.23

- Ethereum yüzde 0.79

- Ripple yüzde 1.12

- Bitcoin Cash yüzde 0.38

- EOS yüzde 0.55

- Stellar yüzde 1.42

- Litecoin yüzde 1.01

- Tether yüzde 0.53

- Cardano yüzde 1.38

- Monero yüzde 0.03 düştü.