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Ekonomi BIST 100’de 3.000 puan görülebilir
Ekonomi

BIST 100’de 3.000 puan görülebilir

Küresel pay piyasaları için 2022’de önemli risk unsurları bulunsa da Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 3.000 puanı bulabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 20:43:00 -
BIST 100’de 3.000 puan görülebilir

Yatırım analisti Cüneyt Paksoy, endekste büyük ölçekli ve hikâyesi güçlü hisselerin öne plana çıktıklarını kaydediyor. Paksoy, banka ve sanayi hisseleri başta olmak üzere birçok sektörün 2022’de devrede olabileceğini söylüyor. Paksoy, BIST 100 endeksini temkinli iyimserlikle takip etmenin mantıklı olacağını dile getiriyor.

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