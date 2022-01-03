BIST 100’de 3.000 puan görülebilir
Küresel pay piyasaları için 2022’de önemli risk unsurları bulunsa da Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 3.000 puanı bulabileceği belirtiliyor.
Yatırım analisti Cüneyt Paksoy, endekste büyük ölçekli ve hikâyesi güçlü hisselerin öne plana çıktıklarını kaydediyor. Paksoy, banka ve sanayi hisseleri başta olmak üzere birçok sektörün 2022’de devrede olabileceğini söylüyor. Paksoy, BIST 100 endeksini temkinli iyimserlikle takip etmenin mantıklı olacağını dile getiriyor.