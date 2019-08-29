Bisiklet tamir dükkanında silah imalatı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde silah imal ve tamiratı yapılan bir bisiklet tamir dükkanına düzenlenen operasyonda, silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçe merkezinde bisiklet tamiri yapılan dükkana, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek, silah yapımında ve tamirinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonla alakalı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.