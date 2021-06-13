Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre’de yapacağı görüşmenin ardından ayrı basın toplantısı düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin Biden’in görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına tek başına çıkacağı şeklindeki dünkü açıklamasını yorumlayan Peskov, “Büyük bir olasılıkla öyle olacak, zira bu ABD Başkanı’nın olağan uygulaması. Bildiğimiz üzere ABD Başkanı İngiltere’de de ayrı basın toplantısı düzenlemişti. (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ile ortak basın toplantısı yapmadılar” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, görüşmenin ardından Putin’in de basın mensupları ile ayrı görüşeceğini sözlerine ekledi.

Puşkov: Washington, ABD-Rusya zirvesini ilişkileri düzeltme yöntemi olarak değil, ‘politika düellosu’ olarak görüyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray’ın ABD Başkanı’nın ortak basın toplantısı yapmayacağı şeklindeki açıklamasını Twitter hesabından yorumladı.

Washington’un ABD-Rusya zirvesini ilişkileri düzeltme yöntemi olarak değil, ‘politika düellosu’ olarak gördüğüne dikkat çeken Puşkov, “Biden, Putin ile ortak basın toplantısı düzenlemeyi göze almadı, Rus lidere karşı mağlup olmaktan korkuyor. Bu durum Biden'ın otoritesine katkıda bulunmayacak, bu tandemdeki üstünlüğün kimde olduğu herkes için ortada” ifadelerini paylaştı.

Putin ve Biden önümüzdeki çarşamba günü Cenvre’de bir araya gelecek. 18. yüzyılda yapılmış olan Villa La Grange’daki görüşme, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesinden beri Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze temas olacak.

Kremlin’den daha önce yapılan açıklamada zirvenin çok önemli olduğunu, ancak taraflarına arasındaki anlaşmazlık potansiyelinin çok fazla olması nedeniyle görüşmeden çok büyük bir sonucun çıkmasının beklenemeyeceği belirtilmişti.

Biden ile yaklaşan görüşmesi sorulduğunda Rusya lideri ise, ‘çok kötü durumda olduğu herkesçe iyi bilinen ikili ilişkilerin düzene koyulmasının bir yolunu bulacaklarını umut ettiğini’ söylemişti.