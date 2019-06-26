Birleşmiş Milletler'den flaş Cemal Kaşıkçı çağrısı
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi.26 Haziran 2019 Çarşamba 16:23
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Suudi yetkililer tarafından yürütülen soruşturma komuta zincirini ortaya çıkarma konusunda başarısız oldu. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens ve Al Kahtani'nin sorumluluğunun tespiti için daha detaylı soruşturma çağrısı yapıyorum." dedi.
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