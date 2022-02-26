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Gündem Birleşmiş Milletler ulu görevini yaptı: Kınadı
Gündem

Birleşmiş Milletler ulu görevini yaptı: Kınadı

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Arnavutluk'un gündeme getirdiği Ukrayna'ya yönelik Rusya harekatına ilişkin tek yapabildiği kınama önerisine 11 ülke evet dedi. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya ise kararı veto etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 07:18:00 -
Birleşmiş Milletler ulu görevini yaptı: Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınayan, Rus güçlerinin Ukrayna'dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı.

Rusya veto etti

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

3 ülke çekimser kaldı

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD ve Arnavutluk tarafından sunuldu

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

5 ülkenin veto yetkisi

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

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