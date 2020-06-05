Birleşik Arap Emirleri Libya'da saldırıya geçti! Ölüler var
Libya'nın Misrata kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA tarafından düzenlenen hava saldırısında Libya ordusuna bağlı iki asker hayatını kaybetti.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misrata kentinin güneyindeki Ebu Gıreyn cephesinde konuşlu ordu birliklerine, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir SİHA tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.
2 askerin hayatını kaybettiğini söyleyen Mecai, söz konusu saldırının Libya ordusunun Terhune kentinde kontrolü sağlaması ile eş zamanlı gerçekleştirilmesine dikkati çekti. Libya ordusu, bugün Terhune vilayet merkezini Hafter'e bağlı askerlerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurmuştu.
Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara ve Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden Hafter güçlerini çıkartarak kontrolü sağlayan ordu, Trablus il sınırının tamamını hakimiyet altına aldıklarını ilan etmişti.