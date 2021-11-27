  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Biri 'ekonomik kriz' mi demişti? Zara mağazası önünde metrelerce müşteri kuyruğu
Ekonomi

Biri 'ekonomik kriz' mi demişti? Zara mağazası önünde metrelerce müşteri kuyruğu

Zara mağazalarının Cuma gününe özel yüzde 30'luk indirimi, Türkiye genelindeki Zara şubelerinde uzun müşteri kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Bir montun yüzde 30 indirimle 900 liraya satıldığı Zara şubelerinin önünde oluşan uzun müşteri kuyrukları, "Ekonomik kriz" çığırtkanlarını ters köşeye yatırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:57:00 - 2021-11-28 02:46:40

 Yeniakit.com.tr 

Zara mağazaları, "ekonomik kriz" çığırtkanlarının oluşturmaya çabaladığı algıyı fırsat bilerek, 'marka' olması sebebi ile zaten pahalı olan ürünlerine yüksek oranda zam yapmış ve "fahiş" fiyat uygulamaya başlamıştı.

Fahiş fiyatları yüzde 30 indirdiler, vatandaşlar akın etti!

Cuma günü kampanya yapan Zara mağazaları, "fahiş" fiyatla sattığı ürünlere, sözde yüzde 30 indirim yaptı. İndirimi duyan vatandaşlar, Türkiye genelindeki Zara mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İndirimli mont fiyatının 900 TL olduğu mağaza önünde uzun müşteri kuyruğu!

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, bir AVM'deki Zara şubesi önünde oluşan uzun müşteri kuyruğunu, amatör kamera ile kaydetti. Videoda, mağazanın önünde, yüze yakın müşterinin sıraya girdiği gözlendi.

Sosyal medyada gündem oldu! 'Ekonomik kriz' çığırtkanlarına tepki gösterdiler

Uzun müşteri kuyruğunu kaydeden kadın, giyim reyonunda yer alan bir montun fiyatını da çekti.

Yüzde 30 indirilmiş mont fiyatının 900 lira olduğu Zara'da oluşan uzun müşteri kuyruğu, "ekonomik kriz" çığırtkanlarını ters köşeye yatırdı. Zara mağazaları Twitter'da da gündem olurken, vatandaşlar, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlara tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat
Ekonomi

Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat

Alman profesör Ferdinand Dudenhöffer, "Bir otomotiv ülkesi olan Türkiye, nitelikli iş gücü, güçlü ana ve tedarik sanayi altyapısı, yeterlili..
Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!
Gündem

Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

AÖF sınavlarına akın eden binlerce öğrenci, şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştı. Okula gittiklerinde sınava girmeden önce, okul kantini ..
Çarpıcı sözler: Türkiye'deki şeker yurt dışına kaçırılıyor
Ekonomi

Çarpıcı sözler: Türkiye'deki şeker yurt dışına kaçırılıyor

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Türkiye’deki şeker fiyatları düşük olduğu için üretimimiz az olma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay