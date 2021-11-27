Biri 'ekonomik kriz' mi demişti? Zara mağazası önünde metrelerce müşteri kuyruğu
Zara mağazalarının Cuma gününe özel yüzde 30'luk indirimi, Türkiye genelindeki Zara şubelerinde uzun müşteri kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Bir montun yüzde 30 indirimle 900 liraya satıldığı Zara şubelerinin önünde oluşan uzun müşteri kuyrukları, "Ekonomik kriz" çığırtkanlarını ters köşeye yatırdı.
Yeniakit.com.tr
Zara mağazaları, "ekonomik kriz" çığırtkanlarının oluşturmaya çabaladığı algıyı fırsat bilerek, 'marka' olması sebebi ile zaten pahalı olan ürünlerine yüksek oranda zam yapmış ve "fahiş" fiyat uygulamaya başlamıştı.
Fahiş fiyatları yüzde 30 indirdiler, vatandaşlar akın etti!
Cuma günü kampanya yapan Zara mağazaları, "fahiş" fiyatla sattığı ürünlere, sözde yüzde 30 indirim yaptı. İndirimi duyan vatandaşlar, Türkiye genelindeki Zara mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İndirimli mont fiyatının 900 TL olduğu mağaza önünde uzun müşteri kuyruğu!
Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, bir AVM'deki Zara şubesi önünde oluşan uzun müşteri kuyruğunu, amatör kamera ile kaydetti. Videoda, mağazanın önünde, yüze yakın müşterinin sıraya girdiği gözlendi.
Sosyal medyada gündem oldu! 'Ekonomik kriz' çığırtkanlarına tepki gösterdiler
Uzun müşteri kuyruğunu kaydeden kadın, giyim reyonunda yer alan bir montun fiyatını da çekti.
Yüzde 30 indirilmiş mont fiyatının 900 lira olduğu Zara'da oluşan uzun müşteri kuyruğu, "ekonomik kriz" çığırtkanlarını ters köşeye yatırdı. Zara mağazaları Twitter'da da gündem olurken, vatandaşlar, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlara tepki gösterdi.