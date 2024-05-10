Biri CHP’ye diğeri İstanbul’a başkan oldu! Bu iki kişi bu iki çocuk kadar bile olamadı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı. İşgalci İsrail ordusu ABD’den aldığı destek ile çoluk çocuk demeden katletmeye devam ediyor.

İşgalci İsrail’in yapılan katliamlar ister istemez dünya basının da gündemine düşünce İsrail aleyhine yapılan eylemler artmaya başladı. Dünya artık Gazze’de öldürülen çocuklar için eyleme geçti. Türkiye’nin öncülüğünde yapılan Filistin’e destek eylemleri Avrupa’da İngiltere, İspanya, Fransa’da ve daha pek çok ülkede yayılarak devam etti.

DÜNYA İSRAİL’İ KINIYOR

İlk olarak Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan’da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Bu direniş kısa sürede yayılmış ABD’deki diğer üniversiteler de eyleme destek vermişlerdi. ABD hükümeti ve Yahudi lobisinin tüm baskılarına rağmen eylemler devam ediyor.

BİZİMKİLER HAMAS’I KINIYOR

Durum böyle iken bizdeki bir takım İsrail sevdalıları tüm dünyanın aksine ABD ve Yahudi lobilerinin ağzı ile Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözleri kamuoyunda çok tepki almıştı. İmamoğlu "Hamas tabii ki bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür," diyerek Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladı. Saldırının İsrail’e değil Filistin’e yapıldığını çarpıtarak kamuoyuyla paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

35 BİN KİŞİYİ İSRAİL DEĞİL FİLİSTİNLİLER ÖLDÜRMÜŞ!

CHP genel başkanı Özgür Özel de İsrail’i aklayarak Hamas’ı terör örgütü ilan etti, daha da ileri giderek bir skandala imza attı ve; 'Filistin devletinin yaptığı saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.' Deme gafletinde bulundu.

ŞU ÇOCUKLAR KADAR OLAMADILAR

İngiltere'de yapılan bir sokak röportajında konuşan iki küçük kız, Filistinlileri ve Filistin davasını neden desteklediklerini açıkladı; Küçük kız;

"Filistin'i destekliyorum çünkü insanları öldürmek adil değil." Dedi.

Biri Türkiye’nin ana muhalefet Partisi CHP’nin lideri diğeri de Türkiye’nin en önemli şehrinin belediye başkanı. Maalesef şu videosunu izlediğiniz çocuklar kadar olamadılar.