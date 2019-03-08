Birgili kadınların sesi koroyla yükselecek

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi Mahallesi’nde bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlar korosu oluşturdu. İlk konserlerini Birgi’de verecek olan kadınlar korusu, ilgi görüp davet aldıklarında başka yerlerde de konser verebileceklerini söyledi.

Ödemiş ilçesine bağlı Birgi’de bir grup kadın, kadınlar korosu oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde oluşturulan koroda kadınlar, çeşitli noktalarda konser vermeye hazırlanırken, kadınların bu davranışı ilgi gördü.

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra 1,5 yıl önce aniden Birgi’ye yerleşme kararı verdiklerini belirten Özlem Günel, Birgi’nin tarihi, turistik ve doğal havasının kendilerini çektiğini belirterek, "1,5 yıl önce Birgi’yi gezmeye gelmiştik. Birgi’yi gördükten sonra eşimle aniden bundan sonra Birgi’de yaşamaya karar verdik" dedi.

Birgi’nin eski mekânları arasında yaşamaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Özlem Günel, "Birgi’ye yerleştikten sonra buradaki sosyal etkinliklerini içine girdik. ’Kadınlarla ilgili neler yapabiliriz?’ diye düşünürken kendi geliştirdiğim proje çerçevesinde Birgi’de yaşayan kadınlar olarak burada Kadın Korosu kurmaya karar verdik" dedi.

Çalışmaların Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Temsilciliğinde yapıldığını belirten Günel, "Birgi ÇEKÜL temsilciliği, Birgi Muhtarlığı ve Ödemiş Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kendisi de Birgili olan müzik öğretmenimiz Taner Sevgel’in desteği ile koruyu oluşturduk. Koromuzdaki 15 kadın Birgi’de yaşıyor. Amacımız; Birgili kadınların sesi ile Birgi’yi tanıtımına destek vermek" şeklinde konuştu.

Birgi ÇEKÜL Evi sorumlusu Melike Dilber de, ÇEKÜL olarak bu çalışmanın arkasında durduklarını belirterek, "Çalışma ile Birgi’nin ve kadınların sesini duyurmak istedik" dedi.