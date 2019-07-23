Birçok takımının teklifini geri çevirip Manisa’yı seçti

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un, Giresunspor’dan renklerine bağladığı gurbetçi orta saha oyuncusu Volkan Okumak, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Birçok takımın teklifini geri çevirerek Manisa Büyükşehir Belediyespor’a gelen başarılı futbolcu, “Bu takımın hedefleri beni Manisa’ya getirdi” dedi.

Yeni sezona Afyonkarahisar’da iddialı hazırlanan TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’da yeni transferlerden Volkan Okumak, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Gol atmak kadar, asist yapmanın da kendisine büyük bir keyif verdiğini söyleyen Okumak, “1989 doğumluyum. Futbola 4 yaşında Almanya ligi takımlarından SSV Kalthof takımında başladım. Çok küçük yaşlardan bu yana futbola büyük ilgi duyuyordum. 12 sene bu takımda forma giydikten sonra Bayern Leverkusen takımına transfer oldum. Burada ciddi bir sakatlık geçirdim ve daha sonraki süreçte SC Wiedenbröck takımına transferim gerçekleşti. SC Wiedenbröck’te 16 gol ve 9 asistle muhteşem bir sezon geçirdim. Türkiye maceram ise 2012-2013 futbol sezonunda başladı.” dedi.

“Hiç düşünmeden Türkiye’ye geldim”

Kayseri Erciyesspor’un o dönemde Süper Ligde mücadele verdiğini söyleyen Volkan Okumak, “O dönemde gelen teklifi hiç düşünmeden Türkiye’ye geldim. Türkiye maceram böylelikle başlamış oldu. Yaklaşık 7,8 yıldır Türkiye’deyim. Süper Lig ve TFF 1. Lig serüveninin ardından şimdi de nasip olursa TFF 2. Lig’de mücadele edeceğim. Aslına bakarsanız aklımda bir alt ligde forma giymek yoktu. Geçtiğimiz sezon devre arasında da Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan teklif gelmişti. 2018-2019 futbol sezonunun sona ermesinden sonra yine teklif geldi. Levent hocamızla bir görüşme yaptık ve bu görüşmede kulübün hedefleri ve yapılan transferleri gördükten sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor’da ciddi ciddi forma giymeye sıcak baktım. Böylelikle transferim gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“Bu ligin üstünde bir kadro kalitemiz var”

Takımın kadro kalitesinin bu ligin üstünde olduğunu sözlerine ekleyen Volkan Okumak, “Şu anda kampın ilk dönemindeyiz. Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ben gol atmayı seven bir futbolcuyum. Ancak gol atmak kadar asist yapmak da benim için çok güzel bir duygu. Takım içinde şu anda arkadaşlık, birlik ve beraberlik ortamı süper. İlk kez bu kadar kısa bir sürede bir takıma uyum sağladım. Kalite olarak bu ligin üstünde bir takımız. Çok üst düzey bir takımımız var. Birçok TFF 1. Lig takımından daha iyi bir kadromuz var. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçireceğiz. Sezon sonunda inşallah istediğimiz yerde oluruz. Taraftarlarımız da inşallah bizim oynadığımız futboldan keyif alırlar. Çok geniş bir kadromuz var. Bu takımda kim oynarsa oynasın giydiği formanın hakkını kesinlikle verecektir. Manisa’ya inşallah bu sezon şampiyonluğu getireceğiz” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda saha dışındaki yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Volkan Okumak, “Ben, ailemle vakit geçirmeyi seven biriyim. Eşimle ve çocuğumla sürekli hep beraber gezer dolaşırız. İyi bir aile babasıyım. Bunun dışında zamanımı zaten futbolla geçiyor. Tüm Manisalılardan yeni sezondaki zorlu lig maratonunda büyük destek bekliyoruz” dedi.