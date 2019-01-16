Birçok ilde eğitime kar engeli

Bingöl 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş

Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.

Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Balıkesir ve Bilecik

Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verilirken, Selimağa, Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler mahalle okulları da günlüğüne tatil edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil olurken, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde de taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini ifade etti.

Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kütahya

Kütahya'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı , il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Uşak

Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Düzce ve Bolu

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Çankırı

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karabük

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Karabük genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Tire

İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İlçenin yüksek rakımlı Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere ve Dündarlı mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Bursa

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

İnegöl'de taşımalı eğitime kar engeli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yağış nedeniyle, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kent merkezindeki okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

Tunceli

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tunceli merkez ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Denizli

Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çivril, Güney ve Serinhisar ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Cankurtaran mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman

Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkeziyle köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Sivas

Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sakarya

Sakarya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Akyazı, Hendek, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği aktarıldı.

Dün yapılan açıklamada, Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirilmişti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve İhsaniye, İscehisar, Emirdağ, Bayat ve Sinanpaşa ilçelerinde 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde eğitim yapılmayacak.

Sarıgöl, Gördes ve Salihli ilçelerinde ise bazı mahallelerde ve taşımalı eğitim verilen okulların tamamında eğitime bir gün ara verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine, 16 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi.

Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan ilçenin Ardahan bağlantılı yollarında da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Nevşehir

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde getireceği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Son meteorolojik veriler doğrultusunda gece başlayacak kuvvetli kar yağışının gün boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi.

Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.,

Ordu

Ordu'nun Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde, yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar tatil edildi.

Gölköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Gürgentepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şiddetli rüzgar ve devam eden yoğun kar nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Belediye ekipleri ilçede kar kürüme çalışması yürütüyor.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek yolları ulaşıma açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Demir, çalışmaların sabaha kadar süreceğini kaydetti.

Manisa

Manisa'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçede gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, Demirci ve Kula ilçesindeki tüm okullar, Selendi ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan okullar ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki okullar, Kırkağaç'ta taşımalı eğitim yapılan okullar, Gördes ilçe merkezi dışında kalan okullar ve Sarıgöl’de 5 ayrı taşıma bölgesindeki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 13, Şehzadeler’de bir, ve Alaşehir'de de 19 mahalleden taşınan öğrencilere yönelik yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.