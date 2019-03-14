0553 313 94 23

Birbirinden farklı teknolojik ürünler ilgi çekti

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Espark Alışveriş Merkezi, 7-17 Mart tarihleri arasında teknoloji meraklılarını bir araya getirecek SmarTech ile yeni bir etkinliğe daha imza attı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:22
Birbirinden farklı teknolojik ürünler ilgi çekti

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Espark Alışveriş Merkezi, 7-17 Mart tarihleri arasında teknoloji meraklılarını bir araya getirecek SmarTech ile yeni bir etkinliğe daha imza attı.


Espark Alışveriş Merkezi, 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği SmarTech etkinliğiyle ziyaretçilerini yakın geleceğin teknolojileri ile buluşturuyor. Ziyaretçilerin, teknoloji döngüsünü deneyimlemelerini ve teknolojiye olan bakış açılarını zenginleştirmeyi amaçlayan etkinlik; ev, kafe ve mağaza alanları olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor. Ziyaretçiler, SmarTech etkinlik alanında hayatımızda fazlası ile yer edinecek olan birbirinden ilginç teknolojik cihazlar hakkında bilgi edinirken bu teknolojileri deneyimleme fırsatını da yakalıyor. Deftere yazılanları eş zamanlı olarak elektronik cihazlara aktarmayı sağlayan Pen+, web kaynaklı herhangi bir içeriği gerçek zamanlı olarak güncelleyebilen Scribit, göz ifadeleriyle insanlarla etkileşime giren evcil baykuş Ulo ve insanlarla iletişim kurabilen ve eğitilebilen köpek Aibo, ev alanında Espark ziyaretçilerine teknoloji ve eğlenceyi birarada sunacak. Farklı tasarımlara sahip cihazların olduğu kafe alanında ziyaretçiler, Beam robot ile verdikleri kahve siparişini Kuka robotunun “elinden” içebiliyor. Gazete sayfalarını izlemeyi sağlayan VR ve elektronik aletleri kablosuz olarak şarj edilebilen QI da ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. Oddball, PixbackPack, Volterman, Lumos Vuzix Blade gibi farklı cihazların olduğu mağaza alanında ise Espark ziyaretçileri, farklı kullanım amaçlarına sahip birçok ürünle tanışacak.


Akıllı satranç tahtası ilgi çekti


Etkinlik alanı hakkında bilgiler veren Koordinatör Okan Osmanoğlu, programlarının 17 Mart tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Alanda en dikkat çekici teknolojik cihazların başında gelen satranç tahtası hakkında bilgiler veren Osmanoğlu, "Satranç tahtası üzerinde manuel olarak hamlenizi gerçekleştirdiğinizde tahta size içerisindeki mıknatıs mekanizması ile karşılık veriyor. Akıllı tahta olarak geçiyor zaten ürün. Tabletten oyunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada 21 milyon kullanıcı ile eş zamanlı oyun gerçekleştirebiliyorsunuz. Tahtaya karşı 20 farklı zorluk seviyesinde de oyunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Taşları otomatik olarak yediğinde kenara alıyor. Oyunu kendisi yeniden başlatabiliyor. Bütün dünya içerisinde aslında insanlar kendisiyle oynayabiliyor. Oyun portalındaki oyunculara bağlanarak tek tahta ile oyunu oynayabiliyoruz. Oyun sonuçlandığında tekrardan taş dizilimi ile yeni oyuna başlanıyor" dedi.


Bu da akıllı bisiklet kaskı


Bisiklete binenlerin mutlaka kullanması gereken kasklar güvenlik anlamında işi bir adım daha öteye götürüyor. Bisiklet sürücülerinin olası kazalara karşı önlem alması, bisiklet sürücüleri için hem güvenli hem de konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu kapsamda geliştirilen kask ile özellikle sağa ve sola dönüşlerin yanı sıra gece görüşünün de önemine vurgu yapılıyor. Sinyal sistemi ile sürücülere kolaylık sağlayan kask hakkında bilgiler veren Okan Osmanoğlu, "Bu da akıllı kask olarak geçiyor. Eskişehir’deki yüksek bisiklet kullanımına özel olarak getirdik bunu özellikle göstermek amaçlı. Çok fazla bisiklet kazaları yaşanabiliyor. Bu ürünle birlikte ön ve arkadaki ledleriyle beraber gece görüş sağlıyor kullanıcıya. Ayrıca uygulamasında navigasyonu da var. Kat edilen mesafe de ölçülüyor. Gece bisiklet kullanımında insanların kolay hareket edebilmesini sağlıyor. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı önleminizi almış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCG Gelibolu Fransız akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı
    1. TCG Gelibolu Fransız akaryakıt..
    2. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes..
    3. Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    4. Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri..
    5. Murat Erkan kimdir nereli ve kaç..
    6. Kano: Gloria 2019 Cup
    7. Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren..
    8. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    9. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    10. Anka’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    12. Savunma Sanayi Başkanı Demir..
    13. Altın fiyatları
    14. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    15. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    17. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    18. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    19. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    20. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    21. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    22. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    23. Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu..
    26. Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı
    27. Karlıova’da ekipler karla mücadele..
    28. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    29. Güney Koreli yıldızlar skandallar..
    30. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!