Birbirinden farklı teknolojik ürünler ilgi çekti

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Espark Alışveriş Merkezi, 7-17 Mart tarihleri arasında teknoloji meraklılarını bir araya getirecek SmarTech ile yeni bir etkinliğe daha imza attı.

Espark Alışveriş Merkezi, 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği SmarTech etkinliğiyle ziyaretçilerini yakın geleceğin teknolojileri ile buluşturuyor. Ziyaretçilerin, teknoloji döngüsünü deneyimlemelerini ve teknolojiye olan bakış açılarını zenginleştirmeyi amaçlayan etkinlik; ev, kafe ve mağaza alanları olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor. Ziyaretçiler, SmarTech etkinlik alanında hayatımızda fazlası ile yer edinecek olan birbirinden ilginç teknolojik cihazlar hakkında bilgi edinirken bu teknolojileri deneyimleme fırsatını da yakalıyor. Deftere yazılanları eş zamanlı olarak elektronik cihazlara aktarmayı sağlayan Pen+, web kaynaklı herhangi bir içeriği gerçek zamanlı olarak güncelleyebilen Scribit, göz ifadeleriyle insanlarla etkileşime giren evcil baykuş Ulo ve insanlarla iletişim kurabilen ve eğitilebilen köpek Aibo, ev alanında Espark ziyaretçilerine teknoloji ve eğlenceyi birarada sunacak. Farklı tasarımlara sahip cihazların olduğu kafe alanında ziyaretçiler, Beam robot ile verdikleri kahve siparişini Kuka robotunun “elinden” içebiliyor. Gazete sayfalarını izlemeyi sağlayan VR ve elektronik aletleri kablosuz olarak şarj edilebilen QI da ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. Oddball, PixbackPack, Volterman, Lumos Vuzix Blade gibi farklı cihazların olduğu mağaza alanında ise Espark ziyaretçileri, farklı kullanım amaçlarına sahip birçok ürünle tanışacak.

Akıllı satranç tahtası ilgi çekti

Etkinlik alanı hakkında bilgiler veren Koordinatör Okan Osmanoğlu, programlarının 17 Mart tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Alanda en dikkat çekici teknolojik cihazların başında gelen satranç tahtası hakkında bilgiler veren Osmanoğlu, "Satranç tahtası üzerinde manuel olarak hamlenizi gerçekleştirdiğinizde tahta size içerisindeki mıknatıs mekanizması ile karşılık veriyor. Akıllı tahta olarak geçiyor zaten ürün. Tabletten oyunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada 21 milyon kullanıcı ile eş zamanlı oyun gerçekleştirebiliyorsunuz. Tahtaya karşı 20 farklı zorluk seviyesinde de oyunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Taşları otomatik olarak yediğinde kenara alıyor. Oyunu kendisi yeniden başlatabiliyor. Bütün dünya içerisinde aslında insanlar kendisiyle oynayabiliyor. Oyun portalındaki oyunculara bağlanarak tek tahta ile oyunu oynayabiliyoruz. Oyun sonuçlandığında tekrardan taş dizilimi ile yeni oyuna başlanıyor" dedi.

Bu da akıllı bisiklet kaskı

Bisiklete binenlerin mutlaka kullanması gereken kasklar güvenlik anlamında işi bir adım daha öteye götürüyor. Bisiklet sürücülerinin olası kazalara karşı önlem alması, bisiklet sürücüleri için hem güvenli hem de konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu kapsamda geliştirilen kask ile özellikle sağa ve sola dönüşlerin yanı sıra gece görüşünün de önemine vurgu yapılıyor. Sinyal sistemi ile sürücülere kolaylık sağlayan kask hakkında bilgiler veren Okan Osmanoğlu, "Bu da akıllı kask olarak geçiyor. Eskişehir’deki yüksek bisiklet kullanımına özel olarak getirdik bunu özellikle göstermek amaçlı. Çok fazla bisiklet kazaları yaşanabiliyor. Bu ürünle birlikte ön ve arkadaki ledleriyle beraber gece görüş sağlıyor kullanıcıya. Ayrıca uygulamasında navigasyonu da var. Kat edilen mesafe de ölçülüyor. Gece bisiklet kullanımında insanların kolay hareket edebilmesini sağlıyor. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı önleminizi almış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.