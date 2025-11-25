  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bu haber değil ülkeye ihanet! Cevap verecek bir solcu-Kemalist Allah’ın kulu aranıyor: Avro 60 olmazsa turizm zora girermiş

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Dünya Bıraktıkları mühimmatlar katliama yol açtı
Dünya

Bıraktıkları mühimmatlar katliama yol açtı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bıraktıkları mühimmatlar katliama yol açtı

Gazze’de İsrail ordusunun saldırılarından geriye kalan mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Patlamanın çocukların mühimmatla oynaması nedeniyle yaşandığı belirtilirken bölgede 20 binden fazla patlamamış mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar da olduğu belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise patlamanın meydana geldiği El-Firi ailesine ait birkaç katlı bir binanın daha önce İsrail'in saldırısına uğradığı ve patlamanın, çocukların bu saldırıdan geriye kalan mühimmatla oynamasından kaynaklandığı aktarıldı.

Filistinliler, patlamamış mühimmatların saçtığı tehlikeye karşı uyarıldı.

Dün de Gazze kentinin batısı ile doğusunda mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.

Gazze'de su baskınları uyarısı!
Gazze'de su baskınları uyarısı!

Dünya

Gazze'de su baskınları uyarısı!

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?
Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Dünya

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor
Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Aktüel

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor
Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Aktüel

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23