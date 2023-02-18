Bırak bu işleri Rahmi Turan! Sen neyin kafasını yaşıyorsun be adam

Sözcü gazetesinin ortalığı karıştırmayı çok seven yazarı Rahmi Turan, hükümet cephesinden, seçimlerin erteleneceğine dair hiçbir açıklama ve işaret gelmemesine rağmen, Bülent Arınç'ın ortaya attığı “Seçimler ertelenmeli” sözlerinin AK Partililer tarafından destek bulduğunu iddia etti.

Turan, "Sen neyin kafasını yaşıyorsun be adam" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bülent Arınç'ın ortaya attığı “Seçimler ertelenmeli” sözleri, AKP yandaşları arasında destek buldu:

“Tarihin en büyük felaketini yaşadığımız günlerde seçim yapılamaz” sesleri yavaş yavaş koro halini alacağa benziyor.

“Fırsat bu fırsat… Seçimleri erteleyip iktidarda mümkün olduğu kadar çok kalalım” diye düşünüyorlar sanırım!

Seçimden kaçmak için mızıkçılık başlangıcı mıdır bu?

(...)

Günümüzde tüm uygar ülkeler keyfi kararlarla değil, yasalarla yönetilir.

Yasaları bir yana bırakıp “Deprem oldu, seçimi erteleyelim” demek Anayasa'ya aykırı olur ve suçtur!

Bunların Anayasa kitapçığını açıp bakmaları lâzım…

“Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 5 yılda bir yapılmasını” emreden Anayasa'nın 77'nci maddesi seçimin “Ancak ilan edilmiş bir savaş sebebiyle” ertelenebileceğini hükme bağlıyor.

Bu madde Anayasa değişikliği ile genişletilip, maddeye büyük deprem felâketleri de eklenebilir ama iktidarın sayısal olarak Meclis'te böyle bir değişikliğe gücü yetmiyor. (...)"