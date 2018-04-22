Bir Zümrüdüanka da Turkcell'e
Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamı misyon edinen kişi ve kurumları ödüllendirdiği Zümrüdüanka Ödülleri’nde Turkcell, ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü almaya hak kazandı.22 Nisan 2018 Pazar 11:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell adına ödülü, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün elinden aldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreninde, kültür sanat dünyasından spora, akademiden siyasete, medyadan sosyal sorumluluk projeleri alanına 6 kategoride kişi ve kuruma ‘En Yeşilaycı’ unvanıyla ödülleri takdim edildi.
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